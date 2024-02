LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2024 in DIRETTA | tutti i voti della finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.22: Il Tre – “Fragili” 5: rap dalla faccia pulita, ma pure dal testo che vorrebbe essere un pochino impegnato ma che resta tanto, troppo scontato, troppo banale. Alle intenzioni non seguono i fatti. 00.15: Emma – “Apnea” 5: un ritmo da Ricchi e Poveri per un brano che proprio non convince. Pesta sulla cassa ma salta fuori un motivetto banale, con un testo altrettanto poco convincente. 00.11: Geolier – “I p’me, tu p’ te” 6.5: c’è sound e un bel ritmo, e c’è pure un arrangiamento ottimamente fatto, fin qui ci siamo. Ma il testo tutto in napoletano, consentito e approvato (chiariamo) dalla direzione artistica, non è un plus. Anche se si sposa perfettamente, la lingua partenopea, col rap. 00.06: Angelina Mango – “La noia” 7: Madame e Dardust gliela cuciono addosso, e lei la indossa come il più comodo dei ...