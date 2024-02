LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | subito Sara Franceschi nel 200 misti! Attesa per Martinenghi e 4×100 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI7.32: La prima gara in programma sono i 200 misti. Per l’Italia in vasca, semifinale tutt’altro che impossibile 7.31: Speranze di accesso alla finale e comunque necessità di entrare fra le prime 13 per la qualificazione olimpica, per lafemminile che sta crescendo a vista d’occhio e che oggi proverà a tornare al via di una gara olimpica, magari riuscendo a centrare la finale iridata. In vasca in batteria Morini, Cocconcelli, Menicucci, Tarantino 7.30: In chiusura di mattinata ci sono le duestile libero. La squadra maschile, anche senza Ceccon (che mancherà tantissimo) prova a giocarsela per l’oro con Gran Bretagna, Usa e Australia: Zazzeri, Conte ...