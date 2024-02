LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | Sara Franceschi in semifinale nel 200 misti! Attesa per Martinenghi e 4×100 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI8.11: Ai 300 Martens, Costa, Henveaux 8.10: A metà gara Martens, Mitsin, Costa, De Tullio settimo 8.09: Ai 100 Mitsin, Martens, Costa 8.07: Ora c’è De Tullio al via della penultima batteria con Martens, Auboeck, Mitsin e Costa 8.06: Resiste in testa lo svedese Johansson che vince la quarta batteria in 3’46?20, secondo il francese Aubry in 3’46?40 8.04: Johansson in testa davanti ad Aubry a metà gara 8.00: Il polacco Chmielewski va subito in fuga e si impone nella terza batteria dei 400 stile con il tempo 3’48?71 che non sarà sufficiente per la finale 7.55: La seconda batteria dei 400 stile va allo slovacco Kostal con 3’54?78 7.50: Il portoricano Mateos si impone nella prima batteria dei 400 stile con il crono di 4’04?14 7.44: In acqua i ...