LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | Martinenghi e Viberti ok nei 100 rana! Sara Franceschi avanti nel 200 misti!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI9.37. Fink con 59?19 vince l’ultima batteria, Peaty non ruba l’occhio ed è secondo con 59?34,bene al quarto poto, è in semifinale con 59?86, 12mo tempo 9.34: La penultima batteria va all’olandese Kamminga in 59?61, poi Imoudu, Williamson e Sidlauskas. Ora9.30: Buona prestazione diche vince la sua batteria con 59?27, secondo posto per Corbeau con 59?38, poi Foster e Shymanovich, entrambi sotto il minuto 9.29: Lo sloveno Stevens con 1’00?87 domina la quinta batteria dei 100 rana. Basterà per la semifinale? Siamo al limite. Ora9.26: Il rappresentante di Haiti Grand’Pierre si impone nella quarta batteria con il crono di 1’01?85 9.23: ...