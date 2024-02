LIVE – Monopoli-Juve Stabia | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ladi, match valido per la venticinquesima giornata del girone C di. Al Simone Vito Veneziani i pugliesi sfidano i campani con in palio tantissimo: gli ospiti sono in testa alla classifica a +6 sulla prima inseguitrice, i padroni di casa si trovano in zona playout e devono allontanarsi dalle sabbie mobili. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14 di domenica 11 febbraio. DOVE VEDERE LA GARA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 14 SportFace.

La diretta LIVE di Catania-Monopoli , match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Da una parte gli etnei, ... (sportface)

La diretta LIVE di Catania-Monopoli , match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Da una parte gli etnei, ... (sportface)

La diretta LIVE di Catania-Monopoli , match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Da una parte gli etnei, ... (sportface)

La diretta LIVE di Catania-Monopoli , match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Da una parte gli etnei, ... (sportface)

Serie C, dove vedere Monopoli-Juve Stabia Domenica 11 febbraio, ore 14:00. Diretta TV, streaming e formazioni. Giornata n. 25 del Girone C.MONOPOLI (BA). Questa sera alle ore 20:45 in campo allo stadio “Veneziani” la Serie C girone C 2023/24, il Monopoli sfida l’Avellino per la ventiquattresima giornata della competizione. Pugliesi ...POTENZA. Oggi pomeriggio alle ore 16:15 in campo allo stadio “Viviani” la Serie C girone C 2023/24, il Sorrento sfida il Crotone per la ventiquattresima giornata della competizione. Campani reduci ...