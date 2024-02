LIVE – Milan-Napoli 0-0 | si inizia!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 febbraio 2024) Cancellato ogni dubbio circa. Le scelte di Mazzarri per la sfida di San Siro: il modulo e gli attaccanti per gli azzurri. Continuano a scorrere i minuti in direzione di, match conclusivo di questa interessante e frenetica domenica ricca di gol in Serie A. Un San Siro sold-out si prepara dunque ad attendere le due compagini dopo il 2-2 dell’andata al Maradona, condito da rimonte, scelte discutibili e disordini sugli spalti. A distanza di mesi, con due squadre molto diverse e con una classifica totalmente rivoluzionata, ecco arrivare le scelte ufficiali da parte dei due allenatori, decisi a trionfare sull’altra visti i calciatori schierati dal primo minuto. Cancellati quindi anche i dubbi circa il modulo e l’attacco selezionati da Mazzarri. Mazzarri torna a 3, le scelte per ...