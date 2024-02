LIVE Italia-USA | Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA | Settebello | è dentro o fuori Anche per Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA SITUAZIONE DELPER LA QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI Buongiorno e benvenuti allatestuale di-Usa,, spareggio per il. Dopo aver superato la Romania nel gruppo D, l’si prepara ad affrontare gli Stati Uniti in un incontro decisivo per idia Doha. La vittoria sui rumeni, nonostante un’incertezza sui rigori, ha messo in luce la forza e la determinazione del. Nonostante le cinque reti di Di Fulvio, l’ha mostrato alcune debolezze in difesa, con un alto tasso di superiorità concesso agli ...