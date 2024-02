LIVE Italia-USA 1-3 | Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA | match complicato per il Settebello!

Leggi tutta la notizia su oasport

1.57 DEL LUNGO devia un pallone pericoloso di C. Dood. 2.47 Traversa per Condemi, altra superiorità numerica sprecata. 3.17 Gol su penalty di Daube, fallo di Renzuto,-Usa 1-3. 3.58 Irving spreca davanti a Del Lungo. 4.28 Gooooooooooool, Condemi, si sblocca finalmente il Settebello in superiorità numerica,-Usa 1-2. 4.38 Parata miracolosa di Weinberg. 5.11 Gol di Obert, tremendo inizio del Settebello, schiacciata in rete,-Usa 0-2. 6.04 Gol di Daube che realizza alla prima superiorità numerica,-Usa 0-1. 7.13 Raddoppio decisivo di Echenique che evita il tiro di Woodhead. 7.55? Inizia il primo quarto della partita, palla all'America. 16.57 Tutto pronto per l'inizio del primo quarto. 16.55 Inni nazionali in corso.