LIVE Italia-USA 0-0 | Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA | si parte!

(Di domenica 11 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 Inni nazionali in corso. 16.50con: 1 Del Lungo, 2 Di Fulvio, 4 Marziali, 5 Fondelli, 7 Renzuto, 8 Echenique, 9 Presciutti, 10 Bruni, 11 Di Somma, 12 Velotto, 13 Nicosia, 14 Condemi, 15 Iocchi Gratta. 16.45 Questo il roster americano: 1 Weinberg, 2 Hooper, 3 Vavic, 4 Obert, 5 Daube, 6 Cupido, 8 Woodhead, 9 Bowen, 10 Dood C, 11 R. Dood, 12 Irving, 13 Holland, 14 Abramson. 16.40 Partita fondamentale per l’, in caso di successo il Settebello si ritroverebbe alle Olimpiadi, dato che due squadre tra le otto pretendenti sono già eliminate ed altre due uscirebbero agli ottavi. 16.37 Buon pomeriggio e benvenuti alla sfida tra-Usa del Mondiale di. LA SITUAZIONE DEL SETTEBELLO PER LA ...