LIVE – Inseguimento maschile Nove Mesto Mondiali 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ile latestuale dell’di, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per idisulla neve ceca della Vyso?ina Arena. Sono costretti alla rincorsa sia Tommaso Giacomel sia Lukas Hofer, che hanno chiuso la prova sprint al di fuori dei migliori dieci. Ancora più distaccati Didier Bionaz e Patrick Braunhofer, a cui servirà un piccolo miracolo per cercare di andare a riprendere i primi della classe. Le posizioni di testa sono occupate dalla marea norvegese composta da Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Boe, Vetle Sjaastad Christiansen, Tarjej Boe e Johannes Dale-Skjevdal. Proveranno a interferire con i piani scandinavi i transalpini Eric Perrot e Emilien Jacquelin e gli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45: Partita la gara 14.43: Per quanto riguarda gli altri italiani oltre a Giacomel , ha terminato la ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ Inseguimento maschile in programma a Nove ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'inseguimento maschile in programma a Nove Mesto (Repubblica Ceca), prova valevole per i Mondia ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'Inseguimento femminile dei Mondiali 2024 di biathlon. Seconda gara individua ...Un match che per molti anni è stato da metà classifica con promessa di divertimento, ma che adesso vede Sassuolo e Torino cercare i tre punti con obiettivi molto.