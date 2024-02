LIVE – Firenze-Conegliano 1-1 19-25 | 25-22 | 2-1 | A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Latestualedi Il Bisonte-Prosecco Doc Imoco, partita valevole per la settima giornata di ritorno della Serie A1di. La formazione di Carlo Parisi, dopo la netta sconfitta incassata a Casalmaggiore, torna sul campo di casa con l’intento di rialzare la testa, ma serve una grande prestazione. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le pantere di Daniele Santarelli, ancora imbattute in stagione e saldamente in testa alla classifica. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di domenica 11 febbraio al Palazzo Wanny di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale...