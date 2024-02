LIVE Empoli-Inter Primavera 0-0 | l’arbitro fischia il calcio d’inizio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024) Alle ore 13 ha inizio la giornata numero ventuno del Campionato1 traed. I nerazzurri cercano il riscatto dopo la delusione cocente in Europa contro l’Olympiacos, partita perciò importante. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 2? Stankovic già sventaglia come il miglior Calhanoglu. Akinsanmiro sfortunatamente viene pescato in fuorigioco sul lancio del compagno verso l’area di rigore. 13.01 INIZIA LA PARTITA! 12.58in maglia blu, come di consueto nelle sue partite casalinghe. L’giocherà invece con la divisa da trasferta: bianca con strisce ...