LIVE Costa d’Avorio-Nigeria 0-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Osimhen sfida Kessié

20.40 La favorita numero uno è la Nigeria con l'attacco di altissimo livello condotto da Osimhen del Napoli, Lookman dell'Atalanta e Chukwueze del Milan. 20.09 Ecco le formazioni ufficiali: Nigeria (3-4-2-1): Nwabili; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Ola Aina, Onyeka, Iwobi, Sanusi; Chukwueze, Lookman; Osimhen. Ct: Peseiro. Costa d'Avorio (4-3-3): Y.Fofana; Aurier, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessié, Seri, S.Fofana; Gradel, Haller, Adingra. Ct: Faé. Arbitro Beida (Mauritania)

Sono ufficiali le formazioni di Nigeria-Costa d'Avorio, finale di Coppa d'Africa, in programma alle 21. Il CT Peseiro schiera il bomber azzurro Victor Osimhen dal primo minuto. NIGERIA (3-4-2-1): Nwabili; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Ola Aina, Onyeka, Iwobi, Sanusi; Chukwueze, Lookman; Osimhen. Ct: Peseiro. COSTA D'AVORIO (4-3-3): Y.Fofana; Aurier, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessié, Seri, S.Fofana; Gradel, Haller, Adingra. Ct: Faé.