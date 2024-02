L’Irlanda surclassa l’Italia | al Sei Nazioni azzurri ko 36 a 0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dublino, 11 febbraio 2024 – Potenza, tattica, difesa e aggressività. Il gioco irlandese è un mix letale che non lascia spazio alle ripartenze azzurre: sei mete subite e un punteggio di 36-0 è il risultato della partita del Seicontro i campioni in carica. I ragazzi del ct Quesada non partivano di certo con i favori del pronostico: dopo il ko in casa contro l’Inghilterra, la nostra Nazionale ha dovuto anche fare i conti con un’infermeria sempre più piena e una formazione rivoluzionata, nonostante un rientrante Ange Capuozzo. Quanto all'Irlanda, invece, resta a punteggio pieno dopo il largo successo in Francia all'esordio. La partita è praticamente a senso unico, con gliche faticano ad uscire da propri 22.sfodera invece anche belle giocate, si diverte, andando a segno con tre mete nel primo tempo e tre ...