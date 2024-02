L’intervista | a tu per tu con l’ex Diamanti applaude Italiano | Valore aggiunto»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Quelle "good vibes" che hanno sempre guidato la sua vita da calciatore ha scelto di tatuarsele anche sulle scarpe da ginnastica, le prime indossate fin da quando ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Strana la vita di Alessandro, che dopo aver trovato la consacrazione sul campo in Toscana ripartirà anche nella nuova veste di tecnico nella regione che gli ha dato i natali. Ad attenderlo c’è l’avventura nella Viareggio Cup alla guida della formazione Under-18 del Melbourne City, squadra australiana pronta a fare l’esordio nel torneo che proprio "Alino" ha disputato quando vestiva la maglia della Florentia Viola, un colore che gli è rimasto nel cuore. Ha rimpianti per la sua doppia parentesi a Firenze,? "Sarei stato volentieri di più ma la vecchia proprietà era solita mandar via un giocatore quando questo si trovava ...