L’Inter a Roma non si è limitata a vincere I 5 motivi della sua forza

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Contro laha messo in mostra una grande prova di: i cinqueche segnano ladei nerazzurri Anche i più inguaribile degli ottimisti dei concorrenti, nel vedere l’esito di-Inter e il modo in cui è maturato ieri ha pensato che i giochi fossero fatti. Perché la prova diè stata da squadra dominante e isono molti per pensarlo. Mettiamone in fila in po’. 1) CONSAPEVOLEZZA. «La verasquadra di Inzaghi è la consapevolezzapropria: per gli inseguitori si fa dura» Lo ha scritto La Gazzetta dello Sport ed è spiegabile anche in un altro modo. Se tra Fiorentina, Juventus enon si perde neanche un ...