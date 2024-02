Ligue 1 2023 2024 | Psg di rimonta sul Lille | tris di Luis Enrique a Fonseca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Al Parco dei Principi ribaltone del Psg che riesce a vincere nella ventunesima giornata di. Ildi Pauloaveva spaventato la capolista, passando in vantaggio dopo appena sei minuti col gol di Yazici, ma ecco che immediato arriva il pareggio di Goncalo Ramos, fondamentale per non mettere in salita una partita comunque difficile per la squadra dicontro una rivale certo non da sottovalutare e in lotta per le posizioni europee. Un colpo di fortuna consente ai padroni di casa di ribaltare l’incontro, è l’autogol goffo e sfortunato da parte di Alexsandro, che regala così il gol ai parigini. Il 2-1 viene sentito particolarmente a livello psicologico dagli ospiti, anche se il secondo tempo è ricco di occasioni da una parte e ...