Libero a De Laurentiis | “Non si faccia scappare Pioli! L’allenatore ideale per far scendere il Napoli dalle montagne russe”

Claudio Savelli sulle pagine di Libero scrive oggi del l’esonero , una pratica che, almeno tra le big italiane, non è molto in uso, ma che De ... (ilnapolista)

Conte rifiuta ancora il Napoli , De Laurentiis gli ha offerto un triennale da 8 milioni . Lo scrive il quotidiano Libero. Il mercato non riguarda ... (ilnapolista)

Anche Libero è convinto della qualità da Lindstrom e spera che Mazzarri se ne accorga e lo metta al posto di Zielinski ...L'edizione odierna del quotidiano Libero dà ormai certa la separazioni di Stefano Pioli dal Milan al termine della attuale annata calcistica.Stabilità. È la parola chiave per il Napoli di Mazzarri che da alcune settimane si è rimessa seriamente in corsa per la Champions League. Il quarto posto dista quattro lunghezze, ben di più il Milan, ...