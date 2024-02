Lettera al ministro | «Riqualificare lo stadio per il Taranto»

Firenze, 31 gennaio 2024 – “Alla luce di ciò che sta avvenendo in diversi paesi europei che hanno fermato la somministrazione e messo in discussione ... (lanazione)

“Non cancellate il Liceo economico sociale per far posto al Liceo del Made in Italy”. La lettera indirizzata al Ministro Urso

Non cancellate il il Liceo economico sociale per far spazio al Liceo del Made in Italy. Si tratta della richiesta arrivata dal Comitato "Salviamo il ... (orizzontescuola)