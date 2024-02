Leon | la partita più importante A Sondrio c’è in palio la stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) È una domenica cruciale per i quartieri altissimi del girone B di Eccellenza e nella fattispecie per la, protagonista del big match della domenica in Valtellina contro la Nuova. Seconda contro seconda, a pari punti. Spettatrice interessatissima è la capolista Mapello, prima solitaria a quota 45 punti, quattro in più delle due inseguitrici. Se i bergamaschi dovessero fare il loro dovere e vincere, chi perde al “Castellina” sarebbe virtualmente fuori dai giochi. Perché recuperare 7 punti a una squadra che sta viaggiando a quasi 2.2 punti di media a gara sarebbe complicato. Ma come arriva a questa sfida la formazione di Joelson? È proprio il tecnico 41enne brasiliano a dirlo, facendo un passo indietro di sette giorni, al ko interno a Vimercate col Lemine per 2-0. "Non è quella sconfitta che certifica il nostro stato di forma. Nel senso ...