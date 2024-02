Leo Gassmann | «Ho pianto per Califano A Sanremo mi lasciarono in mutande perché si vedeva un marchio | cantai in canottiera»

seconda serata di Sanremo 2024 : Giorgia co-conduttrice in Dior, Amadeus in blu e qualche trovata pop. Tipo i La Sad, che si presentano con Ama in ... (ilmessaggero)

seconda serata di Sanremo 2024 : Giorgia co-conduttrice in Dior, Amadeus in blu e qualche trovata pop. Tipo i La Sad, che si presentano con Ama in ... (ilmessaggero)

Stasera in tv, domenica 11 febbraio 2024, su Rai 1 è in onda Califano, film tv dedicato alla figura di Franco Califano interpretato da Leo Gassmann. Il cantante, diventato anche attore sfruttando un p ...Tutte le anticipazioni sulla trama del biopic sul cantautore italiano interpretato dal bravissimo e giovanissimo Leo Gassmann, in onda su Rai1 ...Era destino, c’è poco da fare. Questa sera su Rai1 Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio, debutta come attore – protagonista, ovviamente – nel ...