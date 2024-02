L’Egitto è il malato del Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 11 febbraio 2024) Quando il segretario generale del Consiglio supremo delle antichità, Mostafa Waziri, ha annunciato l’ennesimo «progetto del secolo» – ossia ricostruire la facciata in granito della piramide di Micerino, a Giza – in Egitto è scoppiato il putiferio, non solo tra gli archeologi. Malgrado la prevista collaborazione dell’Università giapponese di Waseda, al di là dei dubbi degli esperti, in molti si sono chiesti chi sarà a pagare il conto. Tanto che lo stesso Waziri è dovuto intervenire in due talk show sulla tv pubblica, eludendo però la domanda se i costi del progetto saranno a carico dello Stato, già gravemente indebitato e alle prese con una crisi economica ormai quasi endemica. Alla fine, il governo del Cairo ha sospeso tutto, istituendo un comitato di revisione dell’iniziativa con tanti esperti internazionali. Ma ormai il danno era fatto. La pretesa del regime di Abdel Fattah al-Sisi, ...