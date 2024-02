?L' economia sta girando a favore di Biden | ma potrebbe essere tardi

Un attacco di massa sui social senza precedenti. La madre e le sorelle, ma più in generale ogni persona “toccata” da Chiara Ferragni su Instagram finisce nella ...Produzione industriale in negativo, economia italiana al ristagno, il calo dell'inflazione non basta: sì a riserve patrimoniali per i conti pubblici.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 feb - Economia: Bankitalia-Istat: italiani meno ricchi di francesi e tedeschi. Sorpasso in 12 anni Trend stagnante della ricchezza netta pro capite Dal 2011 ...