L’eclettica armonia del Festival | tra televoto e Angelina Mango

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’ultima serata deldi Sanremo 2024 inizia nel modo più istituzionale con l’Inno di Mameli eseguito dalla banda musicale dell’esercito italiano. Noto anche come Fratelli d’Italia o Inno d’Italia è il canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847. Siamo su Rai1 ed è immediato il collegamento con l’imminente l’uscita della fiction dedicata al poeta e patriota del Risorgimento italiano che morì a 21 anni a Roma, nel 1849, durante la difesa della Repubblica Romana. In realtà è un richiamo al particolare tipo di intrattenimento offerto daldi Sanremo che ormai è diventato un indubbio simbolo nazionale. Così la serata finale inizia con l’esecuzione dell’Inno di Mameli per celebrare l’identità e l’unità nazionale, richiamando la storia e i valori dell’Italia. Siamo su una rete nazionale ed è una scelta ...