Lecce | le pagelle di CM | Falcone subisce | la difesa non lo aiuta

Bologna –: 4-05: l'attacco rossoblù lo stende, sono infatti quattro i gol da lui subiti in una giornata da...

Le Pagelle di Lecce-Fiorentina 3-2 con i voti e il tabellino del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Partita surreale ...

Bologna – Lecce: 4-0 Skorupski 6: Krstovic e Kaba all`inizio ci provano ma lui risponde sempre `Presente` aiutando la squadra a mantenere la porta inviolata. P.Monza e Verona hanno concluso il primo tempo a reti bianche, anche se il match è stato interessante. Il Bologna invece sta battendo il Lecce, prossimo avversario del Torino venerdì ...L'allenatore della Fiorentina nel pre-partita: "Periodo negativo, troppi errori nostri e momenti in cui non siamo rimasti in partita. Oggi serve più… Leggi ...