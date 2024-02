Lecce D’Aversa | «Poco da commentare | complimenti al Bologna»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le parole di Roberto, tecnico del, dopo la sconfitta subita dai salentini contro ilRobertoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta delcontro il. Di seguito le sue parole. DOPPIA OCCASIONE NEL PRIMO TEMPO – «In quella circostanza avremmo potuto pareggiare la partita, togliendo certezze ad una squadra in una condizione psicofisica eccellente. Se non fai gol, con 2-0 la partita è andata a scemare verso di loro che sono un’ottima squadra. Se non metti cattiveria, vai incontro ad una prestazione come quella di oggi». MANCATA LA CATTIVERIA – «La prestazione non è stata ottimale da parte di tutta la squadra. C’èda, dobbiamo fare ial ...