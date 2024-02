Leao lascia il Milan | “Pioggia di milioni” | rossoneri spaventati

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 11 febbraio 2024) A pochi minuti dal calcio d’inizio di-Napoli ecco giungere la news a sorpresa sponda. Paura per i tifosi. Manca sempre meno al calcio d’inizio di-Napoli, match valido per il 24° turno di Serie A in programma nella splendida cornice di San Siro. Un incontro che prevede spettacolo e determinazione da ambo le parti, con ivogliosi di blindare ulteriormente il proprio terzo posto e con gli azzurri decisi invece a dare continuità agli ultimi 7 punti in 3 partite, sognando l’insperato aggancio Champions. Uno scenario, questo, dove senz’altro a farne da padrone sarà il duello fra Kvaratskhelia e Rafael, pronti ad infiammare le rispettive fasce sinistre per la gioia degli appassionati. Le news che giungono in merito al portoghese hanno però spaventato ...