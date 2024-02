Le stelle di Branko | ecco le previsioni di domenica 11 febbraio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di11. Ariete Bellae bella partenza se avete deciso di trascorrere la giornata in qualche posto turistico, Mercurio è ottimo. Luna si riposa oggi, dopo il tumulto del novilunio nel mare dei Pesci e sollecita la memoria, riporta in mente ricordi d'amore alle persone di una certa età. Voi imparate in fretta, siete ottimi collaboratori in qualsiasi azienda o ente. Potete portare avanti gli impegni con facilità ma dovete stare attenti a Marte stancante. Toro È la Luna che tanto avete atteso sin dal primo giorno di, parla d'amore. Forse ancora non ...