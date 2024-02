Le pillole di Polly | recensione di “Fourth Wing” di Rebecca Yarros

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nel lontano regno di Navarra, in un tempo imprecisato, la ventenne Violet vive un’esistenza tranquilla; trascorre le giornate immersa nello studio dei suoi amati libri e sogna di diventare scriba, proprio come voleva il suo defunto padre. Peccato, però, che a rovinare i suoi piani per l’avvenire ci pensi La madre, la generale Sorrengail, che le comunica di non avere nessuna intenzione di avere una figlia codarda e, per questo, ha preso una decisione irrevocabile: la iscriverà all’accademia militare di Basgiath, una famosissima scuola per cavalieri. Violet sa bene che imponendole di frequentare quella scuola sua madre la sta sostanzialmente condannando a morte, dal momento che il suo è un fisico da studiosa, non da guerriera, e a Basgiath gli aspiranti cavalieri che vengono giudicati fragili vengono inceneriti senza pietà dai draghi. La giovane, inoltre, rischia grosso proprio perché è ...