Le notti del ‘Cocco’ in un documentario

(Di domenica 11 febbraio 2024) Gli anni Novanta dentro la Piramide. Il muro di Berlino è crollato, il mondo si apre a una fase nuova e sulla collina di Riccione salgono Ilona Staller e Franco Battiato, tra gli altri. Si balla tra luci che tagliano il buio, tra gli eccessi, anche artistici. Sono gli anni d’oro del Cocoricò, la discoteca aperta sulla collina riccionese nel 1989. Le serate sono state ripescate in vecchie videocassette tornando a raccontare un periodo unico e spensierato, ma capace di affrontare con anticipo rispetto al dibattito pubblico che ne verrà con il novo millennio, temi quali la diversità, l’inclusività e la trasgressione. Il Cocoricò era diventato un tempio laico e al medesimo tempo accogliente. Un luogo dell’espressione per chi era in cerca di uno spazio aperto nel quale liberarsi dalle paure, dal senso di inadeguatezza. Quei tempi e quellesono state riportate alla ...