Le cinque auto sotto i 15mila euro 

Un triplo Assalto da parte di un commando di rapinatori con auto in fiamme, colpi d’arma da fuoco e un tamponamento. La banda è entrata in azione ... (ilfattoquotidiano)

Montecatini Terme, 5 febbraio 2024 – Nuovo provvedimento del Comune per contenere il livello delle polveri sottili in città. Da ieri fino all’otto ... (lanazione)

Perugia, 7 febbraio 2024 – Altro che rieducazione o ravvedimento. Le misure alternative alla detenzione in carcere venivano usate per ... (lanazione)

Smontavano una macchina presumibilmente rubata, sono stati condannati per furto 5 persone arrestate lo scorso settembre, a Scafati, dai carabinieri durante un controllo presso un capannone. La ...ALBAREDO DI VEDELAGO (TREVISO) - Questa notte, tra il 9 e 10 febbraio, alcuni residenti allarmati hanno chiamato il "112" per segnalare le scorribande di un ignoto ...Spray al peperoncino spruzzato in una scuola in provincia di Verona. Cinque ragazzi sono rimasti intossicati e portati in ospedale ...