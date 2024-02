Lazio vs Bayern Monaco | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 febbraio 2024) Gara valida per gli ottavi di finale di andata di Champions League 2023/2024. Ostacolo durissimo sulla strada dei biancocelesti che affrontano i campioni di Germania in carica e una delle candidate alla vittoria finale.Vssi giocherà mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 21 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti hanno fin quì avuto due marce differenti. In Italia, non stanno disputando una grande stagione visto i continui alti e bassi che li stanno tenendo fuori dalle prime quattro posizioni. In Europa, invece, si sono comportati molto bene nella fase a gironi di Champions League, piazzandosi seconda dietro all’Atletico Madrid. Stagione anomala, invece, per i bavaresi che, dopo aver dominato per anni ...