Lazio | i biancocelesti non commettono errori e superano il Cagliari a domicilio

(Di domenica 11 febbraio 2024) Roma 11 febbraio 2024 - Era necessario dimenticare Bergamo e ritrovare la vittoria: missione eseguita con successo. Lanon fallisce l'esame in Sardegna e supera per 1-3 uncombattivo, ma non abbastanza incisivo da poter superare l'ostacolo biancoceleste. La squadra di Sarri torna a vincere, trascinata da capitan Immobile, che ritrova il gol su azione, dopo aver segnato l'ultimo in Serie A addirittura alla prima di campionato, e mette a referto la rete numero 200 nel massimo campionato, regalando il doppio vantaggio laziale dopo l'autorete di Deiola nel primo tempo. A chiudere i conti per laci pensa Felipe Anderson, il quale rimette i sigilli a una gara riaperta dalla splendida rete di Gaetano per i rossoblu. Guai a sottovalutare l'impegno dell'Unipol Domus in casa biancoceleste, non c'è tempo per pensare alla ...