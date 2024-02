Lazio-Bayern Monaco in tv | data | orario e diretta streaming andata ottavi Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Laaffronterà ilnel match valido per l’andeglidi finale di. Impegno proibitivo per i biancocelesti, che non stanno facendo particolarmente bene e affrontano una squadra con grande esperienza a livello europeo. Paradossalmente, però, ci arrivano meglio i ragazzi di Sarri all’appuntamento visto il successo di Cagliari. I bavaresi hanno invece subito una sonora sconfitta contro il Bayer Leverkusen che potrebbe fare la differenza in ottica Bundesliga. Il match è in programma nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle ore 21. Per quel che riguarda latv, la partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Sportface.it vi terrà compagnia con ...