Lavoro | settimana corta sempre più diffusa in Europa | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 11 febbraio 2024) Lalavorativa fa breccia anche in Germania, dopo una serie di altri paesi europei. Berlino avvia un periodo di sperimentazione di 6 mesi in 45 aziende: i dipendenti lavoreranno un giorno in meno aa parità di retribuzione. La Germania da tempo sta fronteggiando una crisi a causa della carenza di manodopera, che l’introduzione dellalavorativa potrebbe riuscire a limitare. A detta dei suoi sostenitori, i benefici dellariguardano in primo luogo il benessere fisico e mentale dei lavoratori, il che porterebbe anche a un aumento della loro produttività. Inoltre, anche coloro che non sono disposti a lavorare unaintera sarebbero invogliati a entrare nella forza, ...