Lavorazione del sangue | seguiamo il caso

(Di domenica 11 febbraio 2024) Officina per ladele del plasma a Torrette, dall’allarme dell’Avis alle soluzioni in campo. La struttura si trova all’interno dell’ospedale regionale di Torrette, anche se la competenza è legata al Dirmt, il Dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale, a carico dell’azienda ospedaliera. Per questo motivo abbiamo chiesto lumi sulla situazione del servizio al Direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche, Armando Gozzini: "La questione ci è nota, gli incontri tra le parti, compreso il presidente dell’Avis Ragnetti, non sono mancati nelle scorse settimane – spiega Gozzini –. Detto questo è necessario specificare bene un concetto: non esiste alcun allarme sulladele dei derivati del plasma nell’officina di Torrette e dunque per le Marche, me lo ha ...