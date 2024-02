Lautaro Martinez e il rinnovo con l’Inter | differenza tra domanda e offerta

(Di domenica 11 febbraio 2024)e Inter continuano a lavorare per quanta riguarda ildel centravanti argentino e Capitano della squadra. Secondo quanto riportato su Rai 2, c’è unatra– Prosegue la trattativa tra Inter eper ildi contratto (attualmente in scadenza a giugno 2026). L’dida parte del club nerazzurro è di 8 milioni. La richiesta, invece, è di 10 milioni. C’è la volontà da parte di entrambe le parti di proseguire insieme, ma al momento la situazione resta stabile. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Lautaro Martinez in casa Inter non è il protagonista di una telenovela di calciomercato semplicemente perché ha scelto di non esserlo ma all’esterno ... (inter-news)

Ceccarini ha aggiornato sul futuro di Lautaro Martinez. Il centravanti dell’ Inter è in trattativa per rinnovare. Occhio anche a Dumfries . PAZIENZA E ... (inter-news)

Lautaro Martinez non ha segnato nelle ultime due partite giocate ma l’Inter non ha interrotto la sua corsa in campionato, vincendo con Juventus e ... (inter-news)

L'ultime sul rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter: tra crescita, negoziazioni e speranze, la situazione attuale del centravanti argentino. al suo ...Lautaro Martinez non ha segnato nelle ultime due partite giocate ma l’Inter non ha interrotto la sua corsa in campionato, vincendo con Juventus e Roma. Un messaggio chiaro e netto ai detrattori DIPEND ...Ceccarini ha aggiornato sul futuro di Lautaro Martinez. Il centravanti dell’Inter è in trattativa per rinnovare. Occhio anche a Dumfries. PAZIENZA E FIDUCIA - Niccolò Ceccarini aggiorna sul futuro di ...