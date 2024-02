Lautaro Martinez a secco ma l’Inter non frena! Messaggio alle rivali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024)non ha segnato nelle ultime due partite giocate manon ha interrotto la sua corsa in campionato, vincendo con Juventus e Roma. Unchiaro e netto ai detrattori DIPENDENTE? –sta vivendo una stagione strepitosa, con ben 19 gol segnati in campionato. Numeri monstre che, per qualche addetto ai lavori, sottolineavano di comefosse dipendente dal rendimento del ‘Toro’ argentino. Tanto da chiedersi cosa sarebbe accaduto ai nerazzurri nel momento in cui, per ovvi motivi, sarebbe arrivata una piccola flessione nei numeri di. Detto fatto: l’argentino non ha trovato la rete negli ultimi 180? giocati maha saputo vincere due match fondamentali con Juventus e Roma. Cinque ...