L’atteso ritorno rimandato per maltempo a domenica prossima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’attesissimodel Carnevalfratta, causa, viene18 febbraio, sempre a partire dalle ore 15, in piazza San Francesco. Un’intera giornata di festa, tra maschere, arte e musica di strada, ricordi e buon cibo, che dal primo pomeriggio proseguirà fino a dopo cena con tante attrazioni e attività pensate per tutti, bambini, famiglie, ragazzi più grandi, cittadini del quartiere e non solo. Organizzato dagli Osti di piazza San Francesco (Ristorante Mecenate, Marameo, Bonny Pizza, Osteria La Dritta, Osteria Lo Stellario), dal Comitato Popolare San Francesco e dall’associazione culturale e di promozione sociale Catecholamina Garage, con il patrocinio del Comune di Lucca, e con il supporto - e il contributo - della Camera di Commercio Toscana nord-ovest e di Confcommercio Lucca, il ...