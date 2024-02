L’Atalanta non smette mai di volare | tiro mancino al Genoa | 1-4 a Marassi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 febbraio 2024) Genova. Quattro su quattro nel girone di ritorno. Superando anche il test fuori casa, dopo il tris di successi al Gewiss Stadium.continua il suo ruolino di marcia perfetto espugnando anchegrazie al: di De Ketelaere prima, di Koopmeiners poi. Col sigillo di Zappacosta e la prima gioia di El Bilal a tempo scaduto, per l’1-4 che annichilisce il. Quattro è il numero chiave: il quarto posto era già blindato a prescindere per un’altra giornata grazie alla sconfitta della Roma, unica in grado di sopravanzare ma sconfitta ieri dall’Inter, ma rispondere così alle vittorie di Fiorentina, Bologna e Lazio avvalora ancora di più un percorso che può portare lontano. Davvero lontano. Non era una trasferta da dare per scontata. Perché solo il Milan, tra le polemiche, e la ...