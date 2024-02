L' assalto a Rafah si farà Netanyahu | Chi si oppone vuole che vinca Hamas Daremo un corridoio ai civili

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il primo ministro israeliano è determinato a ignorare gli appelli che da tutto il mondo arrivano per evitare una catastrofe nel sud di Gaza. "La vittoria è a portata di mano. Prenderemo i restanti battaglioni terroristici di, che è l'ultimo bastione. Allo studio un piano dettagliato per un passaggio sicuro alla popolazione"

«Coloro che dicono che per nessuna ragione dobbiamo entrare a Rafah, vogliono dire sostanzialmente, "perdete la guerra, lasciate che Hamas ...Il primo ministro israeliano è determinato a ignorare gli appelli che da tutto il mondo arrivano per evitare una catastrofe nel sud di Gaza.È di almeno 25 vittime il bilancio di un raid israeliano su un edificio residenziale di Rafah. Nonostante i massacri Benjamin Netanyahu promette: “Israele fornirà un passaggio sicuro per la ...