Lapam dal Santo Padre | Una grande emozione | il Papa ha colto nel segno

(Di domenica 11 febbraio 2024) "È stata sicuramente unapoter essere ricevuti dal. Siamo riconoscenti alla Santa Sede per questo momento di incontro, che ha rappresentato un’opportunità per l’associazione e per gli imprenditori di sentire la vicinanza del". Carlo Alberto Rossi, segretario GeneraleConfartigianato, commenta il momento di incontro conFrancesco. Organizzato dalla Confartigianato a livello nazionale e esteso a tutte le sedi provinciale dell’associazione, una delegazione diConfartigianato, composta da più di 150 persone tra imprenditori associati e dipendenti dell’associazione, è stata ricevuta a Roma in udienza dal. "La vostra associazione ha contribuito allo sviluppo della ...

Lapam Confartigianato analizza il commercio online: "Un’opportunità importante per le attività, ma il commercio online ha bisogno di regole chiare" ...Come emerge da un indagine condotta dall' associazione, tra i cittadini reggiani si ricorre ...Questi dati confermano come non possiamo più pensare a un commercio senza l’online. Come Lapam ...«Sicuramente il commercio online rappresenta una concorrenza estremamente aspra per i negozi di prossimità, ma non possiamo demonizzare uno strumento che rappresenta un’opportunità anche per gli stess ...