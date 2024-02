L’Amen BC Servizi Arezzo torna in versione “ammazzagrandi” superando Empoli

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 11 febbraio 2024) Amen BC-Computer Gross Use66-52 Parziali: 22-13; 33-30; 52-39 Amen BC: Pelucchini, Zocca 20, Toia 5, Nica ne, Iannicelli 1, Rossi 20, Jankovic 8, Semprini Cesari 12, Vagnuzzi ne, Giommetti, Terrosi ne, Provenzal. All. Evangelisti Ass.Liberto. Computer Gross: Giannone 15, Ramazzotti ne, Baccetti 3, Sesoldi 6, Rosselli 7, Fogli ne, Calabrese 2, De Leone 9, Mazzoni 5, Quartuccio ne, Tosti ne, Cerchiaro 5. All. Valentino Ass. Elmi e Cappa. Il Palasport Estra si conferma indigesto per le prime della classifica,BCvince davanti al pubblico amico anche contro la Computer Grossal termine di una gara che gli amaranto hanno fortemente voluto vincere giocando con grande determinazione fin dai primi minuti di gioco. La SBA ...