LaLiga | Rodrygo scaccia i fantasmi della sostituzione con il suo 50esimo gol da giocatore del Real Madrid

(Di domenica 11 febbraio 2024) 2024-02-11 11:39:52 Il web è in subbuglio: “Mai parlare condei gol che non segna, mai”. Domande sulla prestazione brasiliano Cominciavano a comparire nelle conferenze stampa di Ancelotti. Senza andare oltre, l’allenatore è stato interrogato al riguardo nel periodo che precede il duello contro i Girona. La “siccità” brasiliana e l’aumento del Brahma (gol contro l’Atlético) e Joselu (doppietta contro il Getafe) stava dando origine a un nuovo dibattito, questa volta sulla proprietà dell’11 bianco. Andare qualche partita senza segnare è un po’ fastidioso, ma devo mantenere la calma e tutto andrà bene.Ecco perchéSi è tolto un peso dalle spalle con il suo gol Girona, che ha chiuso il punteggio schiacciante ottenuto dai bianchi contro il loro più diretto inseguitore in campionato. La celebrazione del ...