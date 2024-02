La vittoria di Angelina Mango | gli appelli di pace dei Negramaro e Ghali | il brano inedito di Lazza | cosa è successo nella finale di Sanremo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 febbraio 2024) È calato il sipario sulla 74esima edizione del Festival. L’ultima per il conduttore Amadeus, alla conduzione artistica da 5 anni. Per chiudere la sua parentesi sanremese il direttore artistico ha voluto accanto a sé ancora l’amico Fiorello. Una serata di colpi di scena:con ilLa noia ha vinto la kermesse canora con il 40.3% delle preferenze totali, considerando le tre giurie (televoto, sala stampa, giuria delle radio). Secondo posto per Geolier e il suo I’ p’ me, tu p’ te con il 25.2%, terza Annalisa con Sinceramente (17.1%). Quarto(10,5), quinto Irama (6,9%). «Siete matti, grazie di cuore all’orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, a mia madre, a mio fratello, alla mia famiglia, grazie che siete venuti», ha detto tra le lacrime l’artista 22enne. Erano 10 anni che una donna non ...