La vita e l’arte | tutte le ossessioni di Ligabue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ne era sicuro: "Nessuno mi crede, ma andrò nei più grandi musei del mondo". Ora, Antonioè arrivato nella deliziosa palazzina della Promotrice delle Belle Arti in Torino, nata al fine di "propagare le notizie dell’opera degli artisti e aiutarne lo spaccio". La location, progettata a inizio ‘900 con spazi espositivi che essero "la stanchezza del visitatore", è immersa in un parco romantico, a ridosso del fluviale Castello del Valentino, così appariscente che pare ripescato da una favola. Cornice preziosa di. La grande mostra (fino al 26 maggio), 71 dipinti, 8 sculture e 13 disegni. Toni, “al Matt“ di Gualtieri, ha dunque risalito il Po dalla Bassa Reggiana, sui cui argini ha lavorato come “cariolante“, fino alla capitale sabauda. E ci racconta la sua storia (disgrazie, sradicamenti, solitudine, fame, miseria, ...