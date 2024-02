La violenza di genere nella cultura e nei media | come educare al rispetto e alla parità

first appeared on MoltoUomo.it.

’Come farfalle nella ragnatela; ,storie di ordinaria violenza digitale sulle donne’. Per il ciclo ’Caselli Incontra’ gli studenti dell’Istituto ...Prima tappa in città, al circolo di Maliseti, per la campagna "Ora educazione!" lanciata nelle scorse settimane dal Pd ...Stefano Bandecchi si è dimesso dal ruolo di sindaco, eppure non ha demorso: “Non parlo con gli imbecilli!” ...