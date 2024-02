La vendetta di Maldini De Ketealaere show fa impazzire i milanisti | chi stronca così Pioli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ci ha preso gusto, Charles De Ketelaere. Il belga segna un altro grande gol nel 4-1 dell'Atalanta sul campo del Genoa e guida la Dea al quarto posto a +3 sul Bologna. E se i nerazzurri, in ottimo momento di forma, sembrano poter puntare al terzo posto del Milan il merito è anche e soprattutto proprio di CDK, in prestito dai rossoneri, sbocciato definitivamente sotto la guida di Gian Piero Gasperini (5 gol in 20 presenze in Serie A dopo gli zero totali con il Diavolo la scorsa stagione) e in odore di riscatto a Bergamo. Una nemesi per i, rimasti scottati dal flop dell'ex trequartista del Bruges che ora mettono sul conto di misterl'incapacità di averlo valorizzato a dovere nei mesi scorsi. "silenziosa di, che era stato preso in giro da mezza Italia per un 21enne che arrivava dal Belgio ...