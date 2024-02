La Stosa Virtus all’esame Quarrata Ceccarelli | Occhio ai loro lunghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ultimo impegno casalingo della prima fase per lache oggi pomeriggio alle 17,30 al PalaCorsoni affronta il Danycon il pass per il play in gold già in tasca dalla settimana scorsa. I rossoblù non possono però rilassarsi, in primis perchéè ancora in corsa per i primi 4 posti e i 2 punti palio volgono molto, in secondo luogo perché vincere e chiudere al meglio davanti ai propri tifosi aiuterebbe e non poco a preparare una vera e propria finale come quella che attende i senesi domenica prossima a Cecina. I pistoiesi si presentano al PalaCorsoni per giocarsi le ultime chances di qualificazione tra le prime 4 e con tanta voglia di riscatto dopo la beffa subita nella gara di andata dove lainseguì per 38 minuti salvo poi sorpassare e imporsi negli ultimi 2 giri di lancette. Nella ...