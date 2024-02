La sicurezza è una questione di priorità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Risucchiati dal dibattito totalizzante sulla Città 30, ci siamo dimenticati che la città – quella reale – ha ancora ferite profonde che vanno curate. Come lo stato didi una buona parte della zona universitaria, la cui condizione fino a qualche anno fa dominava il dibattito pubblico e che invece adesso sembra quasi essere sparita dai radar. Segno di una raggiunta pacificazione tra Bologna e la sua parte più ribelle e complessa da gestire? O invece sintomo della rassegnazione che le cose, in quel quadrante del centro, male vanno da trent’anni abbondanti e male continueranno ad andare? C’è da propendere per la seconda ipotesi, a giudicare dalla notizia della violenza sessuale avvenuta pochi giorni fa in via Belle Arti, con una dinamica identica a quella dello scorso settembre: oggi come allora, una ragazza che ritornava da sola a casa dopo una serata trascorsa ...